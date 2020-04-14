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Немерюк угрожает закрыть магазины, не следящие за дистанцией между клиентами

Общество
11:53, 14 апреля 2020

Алексей Немерюк // Фото: Global Look Press
Алексей Немерюк // Фото: Global Look Press

Глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что за нарушение санитарно-эпидемиологических предписаний в Москве за три дня оштрафовали 92 магазина.

По его словам, сумма штрафов для торговых точек столицы может достигнуть 12,5 миллиона рублей при соответствующих решениях суда. 

Немерюк объяснил, что нарушения касаются необеспечения магазинами социальной дистанции между покупателями: «Нанесение специальной разметки позволяет избежать потенциально опасных контактов между покупателями. Пренебрежение этим требованием — достаточное основание не только для административных санкций, но и для закрытия бизнеса», — приводит его слова «КоммерсантЪ» со ссылкой на «Интерфакс».

Накануне Немерюк уже заявлял, что в Москве намерены следить за соблюдением этих правил. Тогда штрафы были выписаны 18 магазинам.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, как московский чиновник связан с похоронным бизнесом, а также с фигурантами уголовного дела об убийстве депутата Госдумы и организатором бойни на Хованском кладбище: 

Теги: #Москва #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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