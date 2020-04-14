Мотивы Путина. Питерский ресторатор передумал. Главное к утру 14 апреля. Кратко

Опрос Левада-Центра показал, что 38% россиян считают, что Владимир Путин представляет интересы крупного бизнеса и олигархов, 37% — что силовиков. 28% респондентов уверены, что президент выступает за чаяния чиновников, 18% — за средний класс и лишь 16% думают, что он представляет народ, пишут «Ведомости».

Инфографика Sobesednik.ru по данным "Левада-Центра"

Московский департамент здравоохранения предсказывает дефицит койко-мест в инфекционных больницах в ближайшие недели. По их данным, это произойдет вопреки подключению новых мощностей.

Ресторатор из Санкт-Петербурга Александр Затуливетров, получивший широкую известность после решения открыть заведение, несмотря на карантин, отказался от этой идеи. Он пояснил в своем Facebook, что число резервов столиков было очень велико, а также рассказал, что ему поступило 200 тысяч рублей «на штрафы». После этого он решил, что сохранение здоровья и средств гостей важнее. Деньги он обещал вернуть после кризиса.

Автор Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил, что утром к нему пришли с обыском и сломали дверь.

Исследование hh.ru показало, что 27% работодателей намерены снизить зарплаты, 37% хотят сократить персонал, передают «Известия». При этом увольнения уже прошли в каждой пятой фирме, а зарплату уменьшили в 23% компаний.