Москвича оштрафовали на 15 тысяч из-за соседа с коронавирусом

Москвич, проживавший в одной квартире с человеком, у которого был диагностирован коронавирус, оштрафован на 15 тысяч рублей Черемушкинским судом Москвы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

Мужчине было запрещено покидать помещение до тех пор, как пройдет 14 дней после выздоровления его соседа, но он отправился в супермаркет.

Мужчина получил обвинительный приговор по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Всего на 14 апреля в Москве штрафы в размере 15 тысяч рублей получили 22 человека за нарушение режима самоизоляции. Еще одни предприниматель оштрафован на ту же сумму за контактную реализацию питания.

Ранее в Омске политический активист выступил против любых дел о нарушении режима самоизоляции в российских судах, поскольку государство не объявило режим ЧС.