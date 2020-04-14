Как компания "Фонбет" стала системообразующей, решила разобраться Гепрокуратура

Генпрокуратура РФ потребовала от Минэкономразвития объяснить появление в перечне системообразующих предприятий ряда компаний, некоторые из которых занимаются букмекерским делом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Для оценки обоснованности их включения министерство должно воспользоваться действующими параметрами отбора. Кроме того, Генпрокуратура также считает необходимым объяснить, действительно ли нужно вырабатывать новые правила.

«Внесение организаций в данный перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что имеет особую актуальность в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — поясняют свой интерес в правоохранительном ведомстве.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Минфин в письме предложил убрать из списка системообразующих предприятий букмекерскую компанию «Фонбет». Там пояснили, что вносить её туда они не хотели. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял в интервью федеральным телеканалам, что букмекер не войдет в новую редакцию этого списка, а в предыдущей он был указан как один из крупнейших налогоплательщиков.