"Альянс врачей" удалил твит, в котором упрекнул главу Минздрава в жалобе на них

«Альянс врачей» опубликовал обращение столичного главка МВД, в котором говорится, что ролик «Помоги врачам. Всероссийская мединспекция» на присутствие в нем фейков о коронавирусе попросил проверить лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Через полчаса после публикации «Альянс врачей» удалил твит.

Скриншот твитта "Альянса врачей"

В этом ролике профсоюз объявляет о начале «крупнейшей в истории страны медицинской общественной акции», в ходе которой они намерены ездить по стране и проверять наличие у врачей средств индивидуальной защиты, а при необходимости выдавать их.

В самом документе главу организации Анастасию Васильеву просят явиться в полицию для дачи показания.