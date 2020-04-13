ВИЧ-положительные люди, наблюдающиеся у инфекциониста, смогут усыновлять

На официальном сайте для размещения проектов правовых актов появилось постановление правительства, которое определит порядок доступа к праву на усыновление гражданам с положительным ВИЧ-статусом. Об этом пишет «СПИД.центр».

В ближайшее время документ выйдет на общественное обсуждение. При этом в нем оговаривается ряд правил, согласно которым человек с ВИЧ сможет усыновить или удочерить ребенка. Потенциальный приемный родитель должен не менее года наблюдаться у инфекциониста, иметь неопределяемую вирусную нагрузку и уровень CD4+ лимфоцитов не менее 350 клеток на миллилитр крови.

Ранее общественники неоднократно выступали против запрета на усыновление людьми, живущими с ВИЧ. Весной 2019 года правозащитникам даже удалось добиться разрешения на усыновления для жительницы Подмосковья, которая не могла взять под опеку ребенка своей умершей сестры.

Предполагается, что поправки к перечню ограничений на усыновление будут подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным уже этой весной.