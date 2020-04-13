Собянин объяснил Путину, что рост заболеваемости обусловлен улучшением тестов

В Москве при работе с коронавирусом стало меньше «брака», считает столичный мэр Сергей Собянин.

На совещании с президентом он пояснил, что увеличение количества выявляемых случаев коронавируса в Москве обусловлено улучшением тестов, с помощью которых определяется заражен человек или нет.

«Сами тест-системы стали лучше, а специалисты, которые занимаются тестированием, стали делать более эффективные выводы, меньше брака стало. Соответственно, и количество выявляемых больных стало больше», — приводит слова Собянина «Интерфакс».

Такой вывод он обосновал снижением количества госпитализаций больных в тяжелом состоянии.

При этом мэр подчеркнул, что Москва ежедневно привлекает для борьбы с коронавирусом новые «госпитальные мощности».