Рейтинг одного из производителей туалетной бумаги обнулен из-за энтеробактерий

Специалисты Роскачества обнаружили бактерии в одном из семи протестированных образцов туалетной бумаги.

«На этот раз эксперты обнаружили энтеробактерии, что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований», – цитирует ТАСС сообщение организации.

Исследователи отмечают, что найденные бактерии могут быть кишечной палочкой, безвредные штаммы которой считаются частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Тем не менее, рейтинг продукции торговой марки обнулен.

Поясняется, что бактерии могли попасть на изделие либо во время производственного процесса – бумагу могли, к примеру, трогать грязными руками, – либо вместе с пылью через мелкие отверстия на упаковке.

В Роскачестве также рассказали, что из семи протестированных торговых марок две подтвердили высокое качество, а три производителя улучшили свои показатели, в частности, по устойчивости красителя. Продукция двух торговых марок стала хуже с точки зрения комфортности использования: по мнению экспертов, бумага недостаточно мягкая. В связи с этим действие ранее выданного знака качества у этих производителей было временно приостановлено.