Global Look Press

Чем опасно приложение Zoom – главный сервис школьников и студентов
Global Look Press

Эксперт о сделке с ОПЕК+: Доходы России от экспорта нефти упадут в 2 раза
Фото: Global Look Press

Дочь маршала Конева о сносе памятника: Чехия поступила аморально
Фото: скриншот с Youtube

Планы на онлайн-выходные: юбилей Арии, экскурсия в Белый Дом и сказки по телефону
Фото: Depositphotos

Депутат Евгений Бунимович: Отменить ЕГЭ легко. А что дальше?
Евгений Дятлов / фото: Facebook

Дятлов рассказал о смерти троих своих друзей
Фото в статье: стоп-кадры с YouTube

"Героические лузеры": плутовской кинороман о везучих простаках в эпоху кризиса
Фото: Global Look Press

Дезинфекция изнутри и снаружи: Матвиенко отказалась верить в алкоголизм россиян
Global Look Press

Алексей Кортнев: Тяжело сейчас больным, а мы как-нибудь перебьемся
Фото: Depositphotos

"ЖКХ-контроль": в мае россияне могут остаться без воды
Фото в статье: скриншоты с YouTube

"Киллер по вызову": фееричный шарж, самоцитирование и незабываемая музыка
Фото: Global Look Press

Мантуров: "Мы отправили в регионы 51 млн масок". Аптеки: "Их месяц не завозили"
В центре внимания
Фото: GlobalLookPress
"На что живете в период самоизоляции?": отвечают артисты и бизнесмены
Что ж ты, Путин, сдал назад? Нефть за счет заведения: итоги недели одним предложением
Андрей Нечаев: Главная проблема нефти – спрос. Его не регулирует ни Трамп, ни Путин

Новости дня

13 апреля, понедельник

[11:00]Производители начали увеличивать штат курьеров из-за роста онлайн-торговли
[10:29]Бесплатный проезд ветеранов в поездах дальнего следования временно отменили
[10:14]МВД по Иркутском проверит факт раскрытия данных семьи, где ребенок болен COVID-19
[09:42]Мэрия Москвы начала оформлять разрешения для поездок по столичному региону
[09:14]Рейтинг одного из производителей туалетной бумаги обнулен из-за энтеробактерий
[08:37]Беседа Трампа с Путиным и пожар на юго-западе Москвы: главное к утру 13 апреля
[07:51]Кошки могут стать идеальной моделью для тестирования вакцины от коронавируса

12 апреля, воскресенье

[19:32]В Вяземском доме престарелых коронавирус нашли почти у каждого третьего
[18:51]Министр Новак: цены на бензин будут расти, а ввоз дешевого запретят на полгода
[18:13]Легойда считает, что штрафы за поход в храм "вызывают вопросы"
[17:33]В Москве мундепы выступили против штрафов по данным с камер и геолокации
[16:54]За день за нарушение карантинных мер власти оштрафовали 1358 москвичей
[16:17]В Оренбурге правительство выделило 1 125 000 рублей на банкеты
[16:12]Путин ввел в состав Общественной палаты ректора РГСУ Починок и ещё 39 членов
[15:33]В Иркутске полицейские вброд по реке догоняли сбежавших из психиатрической больницы
[15:19]Павлюченкова рассказала, о тренировках на карантине, Надаль и Джокович показали
[15:09]В Крыму создадут 3 600 временных рабочих мест
[14:27]В Москве обещали следить за разметкой в магазинах. 18 из них уже оштрафованы
[14:26]В Архангельске убийца пытался скрыть преступление поджогом квартиры
[13:54]МВД рассказало о новом виде мошенничества со штрафами за нарушение самоизоляции
[13:28]Члены ОНК встретятся с заключенным, из-за которого произошел бунт в Ангарске
[12:57]Публицист Тимофеевский-младший умер на 62-ом году жизни
[12:15]В Иркутске заведено дело об угрозе убийством после побега 6 мужчин из больницы
[11:14]Волонтеры в Москве передадут охранникам парка корма для бездомных кошек
[10:46]В России зафиксировано 2 186 новых случаев заболевания коронавирусом
[10:00]ЕАЭС запретил вывозить лук, самоизоляция в Москве – 4,2. Главное к утру 12 апреля

11 апреля, суббота

[20:22]Ученые проследили маршруты мутации коронавируса на разных континентах
[18:44]Власти Индии могут разрешить поставки в Россию лекарства для лечения COVID-19
[16:51]В РПЦ дали инструкции по освящению вербы в домашних условиях
[16:15]В Москве ввели постоянное патрулирование, на въездах в город проверяют машины
[15:39]Песков допустил перенос парада Победы и заявил, что он состоится в любом случае
[15:16]Курганский коммунист оштрафован за пост о "раздувании психоза" из-за COVID-19
[14:50]Газомоторное топливо причислили к товарам первой необходимости
[14:17]Эксперты рассказали про ложные оповещения о штрафах за несоблюдение самоизоляции
[13:47]Правнук поэта Некрасова скончался после участия в передаче Владимира Соловьева
[12:54]При разборе завалов в ИК Ангарска найден труп с признаками насильственной смерти
[12:28]В Удмуртии завели дело после гибели шести человек, выпивших неизвестную жидкость
[12:03]За сутки выявлено 1667 случаев коронавируса в 49 российских регионах
[11:36]Двое стали жертвами пожара на улице Анохина в Москве
[11:20]В молдавской психбольнице коронавирус обнаружен у 21 пациента и 11 врачей

Фото: GlobalLookPress
Нескучные рецепты из гречки от Александра Бельковича
Global Look Press
Рецепты к Пасхе от Андрея Бова
Фото: Global Look Press
Рецепт: Горячий итальянский хлеб
Global Look Press
Месяц взаперти с детьми и тещей: как выжить, советует психолог Анетта Орлова
Фото: Global Look Press
Без паники! Как не поддаться истерии и грамотно подготовиться к эпидемии
Фильм «Заражение» // стоп-кадры в статье: YouTube
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях
Фото в статье: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Москвичи просят угля: топ-5 просьб на горячую линию по коронавирусу
предоставлено пресс-службой проекта
Моаи с острова Пасхи и египетский Сфинкс: топ-10 таинственных памятников мира
Книжный гид по России: 18 романов, переносящих нас в разные регионы страны
Фото: Global Look Press
Краснодарский человек-паук и тульские свадьбы: что обсуждали в Сети на неделе

Рейтинг одного из производителей туалетной бумаги обнулен из-за энтеробактерий

Общество
09:14, 13 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Специалисты Роскачества обнаружили бактерии в одном из семи протестированных образцов туалетной бумаги.

«На этот раз эксперты обнаружили энтеробактерии, что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований», – цитирует ТАСС сообщение организации.

Исследователи отмечают, что найденные бактерии могут быть кишечной палочкой, безвредные штаммы которой считаются частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Тем не менее, рейтинг продукции торговой марки обнулен.

Поясняется, что бактерии могли попасть на изделие либо во время производственного процесса – бумагу могли, к примеру, трогать грязными руками, – либо вместе с пылью через мелкие отверстия на упаковке. 

В Роскачестве также рассказали, что из семи протестированных торговых марок две подтвердили высокое качество, а три производителя улучшили свои показатели, в частности, по устойчивости красителя. Продукция двух торговых марок стала хуже с точки зрения комфортности использования: по мнению экспертов, бумага недостаточно мягкая. В связи с этим действие ранее выданного знака качества у этих производителей было временно приостановлено.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Global Look Press

Общество

Производители начали увеличивать штат курьеров из-за роста онлайн-торговли

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Бесплатный проезд ветеранов в поездах дальнего следования временно отменили

Читать далее >

Нет изображения

Общество

МВД по Иркутском проверит факт раскрытия данных семьи, где ребенок болен COVID-19

Читать далее >

Политика
Пархоменко ответил Ковальчуку на заявление, что COVID-19 создали американцы
Черная метка: приведет ли обвал цен на нефть к развалу России, как было с СССР?
Правозащитники просят отпустить Шестуна под домашний арест
За что один Путин трех губернаторов уволил
Общество
800 млн на водопровод: мобильная "больница Собянина" стала капитальной
Без обмана: какой трудовой договор выгоднее заключать на удалёнке
Караоке: самое популярное развлечение по всему миру
Принц Пескова, правда-матка Шнура и смерть пиццы: что обсуждали в Сети на неделе
Колумнисты
Сабурова Ольга

Сабурова
Ольга

журналист

Телевидение не мытьем, так катаньем хочет сделать из нас домоседов. Но если раньше россиян науськивали ненавидеть Украину и Трампа, то теперь головы зрителей все новости и ток-шоу забивают коронавирусом

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Хотя бы незначительный шанс взять власть сейчас имеют те, кто будет ярко и убедительно действовать в этот период хаоса, когда выживание зависит только от нескольких настоящих лидеров. Врачей. Волонтеров. Водителей. Учителей. Экономистов, в конце концов

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Пока мэр столицы Сергей Собянин нахваливал москвичей, которые послушно сидят по домам, у него под носом творилось нечто, слабо поддающееся объяснению: священнослужители устроили в центре Москвы крестный ход против коронавируса

Культура и ТВ
Зоя Бербер: Делать самой каскадерские трюки – это счастье
"Мог упасть в обморок": Борис Грачевский рассказал о новорожденном сыне
"Эмма.": блеск и нищета современных экранизаций Джейн Остин
Карен Шахназаров ограничит показ кинохитов "Мосфильма" на телеканалах
Шоу-бизнес
Владимир Левкин о больной раком дочери: Вика победит, и мы еще споём
Группы "Хлеб" и "Cream soda" выступили в самом "карантинном" шоу "Студия 69"
Илья Резник рассказал, почему отказал Кудрявцевой
"Нос забит, першит горло": звездные друзья Лещенко рассказали о самочувствии

Здоровье
Грудное молоко может помочь в лечении коронавируса
Может ли человек заразиться коронавирусом от кошки?
Лечение спиртным и безопасность в семье: доктор Мясников – о карантинных мифах
Ученые: база данных помогла Тайваню одолеть коронавирус
Туризм
Почему Россия не хочет возвращать тех, кто уехал из страны до Нового года
Своих не бросаем? "Нам страшно, и мы хотим домой": русский SOS из Мумбая
Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Авто
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Состояние на колесах: у кого в РФ автомобили ценой в 100 годовых доходов
Недвижимость
Резко подорожала аренда жилья в регионах: москвичи прячутся от вируса в глубинке
Апартаменты могут стать жилыми. И подорожать
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Налетай, подешевело! Кому дают ипотеку под 2,7 процента
Фото: Depositphotos
"Чем мне платить за еду и ипотеку?": актеры просят директоров театров о помощи
Global Look Press
Автор идеи раздать по 50 тысяч каждому: Путин не знает, как бедно живут люди
Фото в статье: Дмитрий Соколов, Global Look Press
Готовимся к войне? Вокруг Кремля возводят антитеррористические заграждения
Юрий Башмет // Фото: Global Look Press
Артемьев и Башмет просят правительство помочь Киркорову и Меладзе?
Бернара Батталова / фото в статье: автора
"В списках не значусь". Россия "потеряла" журналиста Sobesednik.ru в Австралии

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда
Фото: GlobalLookPress
Майя Ломидзе:
Вернуть все деньги туристам сейчас невозможно
Камиль Ларин // фото: GlobalLookPress
Камиль Ларин:
 К Максиму Галкину, критикующему власть, стоит прислушаться
Global Look Press
Евгений Ройзман:
Голода люди боятся больше, чем коронавируса
Global Look Press
Экономист о помощи россиянам:
Денег не дадут, триллионы распиханы по мегапроектам
Кирилл Крок // фото: GlobalLookPress
"Вахтанговец" Кирилл Крок:
Зритель в театр вернётся не скоро
Татьяна Буланова // Фото: Global Look Press
"Я всё узнал": Иван Краско рассказал о "разбитой инсультом" Булановой
Татьяна Буланова и Афина Делиониди // Фото: личный архив
Татьяна Буланова из реанимации вышла на связь с подругой
Павел Прилучный / фото: Global Look Press
Прилучный избил Агату Муцениеце на глазах детей и выгнал на улицу
Фото: Global Look Press
Киркорова и Галкина ждет нищета: Разин объявил о кризисе в шоубизнесе
Анфиса Чехова с подругой Марией Беловой / фото в статье: Instagram
"Я КупиДонья": Анфиса Чехова открыла карантинный клуб знакомств
Фото: Depositphotos
Врач развеяла миф об эффективности лимона, чеснока и имбиря против коронавируса
Фото: Global Look Press
Череповецкий фонарь стал умнее некоторых
Фото в материале: соцсети
Российский программист со СМА уехал в Штаты и передумал пересаживать голову
Global Look Press
Челлендж за Little Big и борьба с коронавирусом: что обсуждали в Сети на неделе
Фото: Global Look Press
Навка без коньков и одиночество Шнура: что происходило в Сети в последнее время
Свежий номер
^