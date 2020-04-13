Поселок рядом с новым медцентром для больных COVID-19 остался без электричества

После подключения к электросетям «коронавирусной» больницы в Новой Москве целый поселок лишился тепла, света и воды.

Как пишет Znak.com со ссылкой на члена правления СНТ «Музыкант» Евгению Вермель, вечером 9 апреля произошло плановое отключение всего Михайло-Ярцевского района, поскольку происходило подключение нового медцентра к электросетям.

«Через два часа свет дали, но вчера его вновь отключили, в других поселках свет все-таки появился, а в нашем поселке его так и не включили. Отсутствие света означает отсутствие тепла и воды, потому что у многих нет дома печей и каминов, отопление электрическое, а воду в дома подают насосы из колодцев», – рассказала Вермель.

По ее словам, в Московской объединенной электросетевой компании заявили, что отключение света в поселке с подключением больницы к электросетям не связано и что поврежден кабель на территории самого поселка. «Мы попробовали обратиться к частным электросетевым компаниям, но они тоже отказываются выезжать к нам, потому что их сотрудники находятся на самоизоляции, а выезжают они сейчас только на те линии, которые обслуживают на постоянной основе», – рассказала член правления «Музыканта».

Она сообщила, что некоторым жителям поселка пришлось покинуть дома, так как температура в помещениях опускается до 12-13 градусов, а оставшимся приходится спать в верхней одежде.

«Многие прописаны в поселке. Здесь живет очень много преподавателей Московской консерватории, много пожилых и маленьких детей. А те, кто вынужден работать дистанционно, не может этого делать опять же из-за отсутствия света», – отметила Вермель.

Она добавила, что руководство администрации Михайлово-Ярцевского поселения на просьбы о помощи не реагирует.