Омбудсмены молчат о нарушении прав детей

Прогулки с детьми в Москве считаются нарушением режима самоизоляции. Несовершеннолетие вынуждены сидеть в четырех стенах. Является ли это нарушением прав детей и почему омбудсмены молчат?

В новостях на федеральных телеканалах не расскажут о том, как дети на третьей неделе режима самоизоляции лезут на стены. Об этом знают только родители и соседи. В Москве гулять с маленькими детьми родителям запрещено. Если взрослый человек еще может подышать свежим воздухом, отправившись в ближайшую аптеку или магазин, то у ребенка такого права нет. Даже собаки и другие домашние питомцы по сравнению с несовершеннолетними находятся в лучшем положении: их по крайней мере можно выгуливать на расстоянии не более ста метров от дома.

В этой ситуации предприимчивые родители выставляют своих чад в теплой одежде гулять на открытых балконах или оставляют их там в колясках, подвергая жизни детей опасности. Нарушает ли режим самоизоляции права детей?

— Я не буду комментировать эту тему, — наотрез отказалась разговаривать уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Однако того, кто поможет разобрать в вопросе, нам найти все же удалось.

— Самое первое право, которое записано в Конвенции по правам ребенка и в декларации прав человека — это право на жизнь, — считает депутат Мосгордумы Евгений Бунимович. — Сегодня это право на жизнь перекрывает все остальные права. К сожалению, приходится ущемлять одни права во имя других прав. Проблем много и нужно искать какие-то форматы с разных сторон. Вы поставили мне этот вопрос, и я думаю, что его надо обсуждать с медиками, потому что число заражений растет.