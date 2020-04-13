Миграционная служба отказала в убежище гею, которому в Узбекистане грозят убийством

В России отмечается рост числа обращений иностранцев в миграционную службу с просьбой предоставить убежище из-за преследования по причине гомосексуальной ориентации у себя на родине. В основном это заявления от граждан Узбекистана, Таджикистана, Нигерии.

При этом до сих пор ни одно такое заявление не было одобрено, сообщает консультант «Гражданского содействия» Варвара Третяк.

В частности, недавно получил отказ молодой человек из Узбекистана. В России он был задержан сотрудниками полиции и процесс выдворения начался из-за утраты силы рабочего патента. Мужчина был уверен, что его работодатель обновил документ вовремя. Мигрант работал на стройке.

Теперь мужчине грозит депортация в родной Узбекистан, но там его не только не ждут, но угрожают смертью. Родной брат отрекся от него и пригрозил смертью, если он вернется домой. Также московского мигранта третируют неизвестные, которые располагают скрытой съемкой, где запечатлены интимные сцены с участием молодого человека. С него требуют деньги в обмен на то, что кадры не будут переданы его семье.

Варвара Третяк поясняет, что в Узбекистане до сих пор действует статья УК о «мужеложестве», которая предполагает тюремное заключение за однополый секс. Также существуют показательные самосуды, которые устраивают жители сёл в отношении своих односельчан, «уличенных» в гомосексуальности.

Разбирательство по упомянутому кейсу находится в процессе обжалования. В комитете «Гражданское содействие» отмечают, что это первое подобное дело, где Россия не отказалась признать гомосексуальность заявителя (в остальных случаях миграционная служба требовала предоставить документ, подтверждающий, что человек является геем).