Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин после 90 выявленных случаев COVID-19

После выявления более 60 случаев заболевания коронавирусом за сутки Киево-Печерскую лавру решили закрыть на карантин.

Как пишет УНИАН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, решение о закрытии монастыря приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

Сообщается, что только за последние сутки в Лавре зафиксировано 63 случая инфицирования COVID-19. «В общей сложности там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город сегодня отправит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания», – рассказал Кличко.

Ранее служители Киево-Печерской лавры, которая относится к Украинской православной церкви Московского патриархата, призывали игнорировать угрозу распространения коронавируса, приглашая всех ходить в храм и причащаться.

По данным Центра общественного здоровья, на Украине зарегистрировано 3 102 случая заражения COVID-19, передает «Страна.ua». Накануне, 12 апреля, было известно о 2 777 заболевших.