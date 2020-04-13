KFC выплатит по $1000 всем заразившимся коронавирусом сотрудникам

Каждый сотрудник сети ресторанов KFC получит разовую выплату в размере $1000, если он заразится COVID-19, либо будет вынужден ухаживать за больным коронавирусом родственником. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет Forbes.

«Наши сотрудники — основа и движущая сила бизнеса KFC. В это сложное время многие из них остаются на передовой событий, ежедневно выходя на работу», — приводятся в релизе слова гендиректора российского отделения KFC Раисы Поляковой.

При этом уточняется, что такое решение было принято руководством корпорации Yum! Brands (владеет KFC, а также Pizza Hut) на глобальном уровне, то есть подобные выплаты получат её сотрудники во всех странах, а не только в России.

Для получения выплаты необходимо подать заявку через официальный сайт KFC. Её будут предоставлять всем официально трудоустроенным сотрудникам в течение года.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал примерно такие же выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом: по 80 тысяч рублей, по его словам должны получить врачи, по 50 — средний персонал и врачи скорой, а младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч. Однако медики эти выплаты будут получать в течение трех месяцев.