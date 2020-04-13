Этапированный до рассмотрения апелляции в Курск Никита Чирцов выходит на свободу

Мосгорсуд сократил срок лишения свободы одному из фигурантов «московского дела» Никите Чирцову с года до 11 месяцев.

Об этом сообщил его адвокат Александр Борков, передает «ОВД-Инфо». Он добавил, что в ближайшее время его подзащитный будет освобожден. По словам юриста, «все зависит исключительно от того, как быстро документы уйдут в СИЗО».

В настоящий момент Чирцов находится в курском СИЗО-1. Отмечается, что его этапировали туда до вступления приговора в силу и рассмотрения апелляции, которое было назначено на 23 марта. Заседание было отложено в связи с новым режимом работы судов, введенным из-за пандемии коронавируса.

В начале декабря 22-летнего Никиту Чирцова признали виновным в применении не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Суд установил, что 27 июля обвиняемый на несогласованной акции протеста толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. Сразу после оглашения приговора осужденного этапировали в Курск, хотя его апелляция еще не была рассмотрена.