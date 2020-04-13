Бесплатный проезд ветеранов в поездах дальнего следования временно отменили

«Российские железные дороги» (РЖД) временно приостановили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны.

«В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования», – цитирует ТАСС сообщение компании.

Подчеркивается, что оформление бесплатных билетов будет возобновлено сразу же после снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Ранее в РЖД сообщили о том, что инвалиды и участники ВОВ в честь 75-летней годовщины Победы будут обеспечены бессрочным и безлимитным бесплатным проездом во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым ветераном сможет бесплатно проехать один человек.