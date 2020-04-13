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Новости дня

13 апреля, понедельник

[11:00]Производители начали увеличивать штат курьеров из-за роста онлайн-торговли
[10:29]Бесплатный проезд ветеранов в поездах дальнего следования временно отменили
[10:14]МВД по Иркутском проверит факт раскрытия данных семьи, где ребенок болен COVID-19
[09:42]Мэрия Москвы начала оформлять разрешения для поездок по столичному региону
[09:14]Рейтинг одного из производителей туалетной бумаги обнулен из-за энтеробактерий
[08:37]Беседа Трампа с Путиным и пожар на юго-западе Москвы: главное к утру 13 апреля
[07:51]Кошки могут стать идеальной моделью для тестирования вакцины от коронавируса

12 апреля, воскресенье

[19:32]В Вяземском доме престарелых коронавирус нашли почти у каждого третьего
[18:51]Министр Новак: цены на бензин будут расти, а ввоз дешевого запретят на полгода
[18:13]Легойда считает, что штрафы за поход в храм "вызывают вопросы"
[17:33]В Москве мундепы выступили против штрафов по данным с камер и геолокации
[16:54]За день за нарушение карантинных мер власти оштрафовали 1358 москвичей
[16:17]В Оренбурге правительство выделило 1 125 000 рублей на банкеты
[16:12]Путин ввел в состав Общественной палаты ректора РГСУ Починок и ещё 39 членов
[15:33]В Иркутске полицейские вброд по реке догоняли сбежавших из психиатрической больницы
[15:19]Павлюченкова рассказала, о тренировках на карантине, Надаль и Джокович показали
[15:09]В Крыму создадут 3 600 временных рабочих мест
[14:27]В Москве обещали следить за разметкой в магазинах. 18 из них уже оштрафованы
[14:26]В Архангельске убийца пытался скрыть преступление поджогом квартиры
[13:54]МВД рассказало о новом виде мошенничества со штрафами за нарушение самоизоляции
[13:28]Члены ОНК встретятся с заключенным, из-за которого произошел бунт в Ангарске
[12:57]Публицист Тимофеевский-младший умер на 62-ом году жизни
[12:15]В Иркутске заведено дело об угрозе убийством после побега 6 мужчин из больницы
[11:14]Волонтеры в Москве передадут охранникам парка корма для бездомных кошек
[10:46]В России зафиксировано 2 186 новых случаев заболевания коронавирусом
[10:00]ЕАЭС запретил вывозить лук, самоизоляция в Москве – 4,2. Главное к утру 12 апреля

11 апреля, суббота

[20:22]Ученые проследили маршруты мутации коронавируса на разных континентах
[18:44]Власти Индии могут разрешить поставки в Россию лекарства для лечения COVID-19
[16:51]В РПЦ дали инструкции по освящению вербы в домашних условиях
[16:15]В Москве ввели постоянное патрулирование, на въездах в город проверяют машины
[15:39]Песков допустил перенос парада Победы и заявил, что он состоится в любом случае
[15:16]Курганский коммунист оштрафован за пост о "раздувании психоза" из-за COVID-19
[14:50]Газомоторное топливо причислили к товарам первой необходимости
[14:17]Эксперты рассказали про ложные оповещения о штрафах за несоблюдение самоизоляции
[13:47]Правнук поэта Некрасова скончался после участия в передаче Владимира Соловьева
[12:54]При разборе завалов в ИК Ангарска найден труп с признаками насильственной смерти
[12:28]В Удмуртии завели дело после гибели шести человек, выпивших неизвестную жидкость
[12:03]За сутки выявлено 1667 случаев коронавируса в 49 российских регионах
[11:36]Двое стали жертвами пожара на улице Анохина в Москве
[11:20]В молдавской психбольнице коронавирус обнаружен у 21 пациента и 11 врачей

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Бесплатный проезд ветеранов в поездах дальнего следования временно отменили

Общество
10:29, 13 апреля 2020

«Российские железные дороги» (РЖД) временно приостановили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны.

«В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования», – цитирует ТАСС сообщение компании.

Подчеркивается, что оформление бесплатных билетов будет возобновлено сразу же после снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Ранее в РЖД сообщили о том, что инвалиды и участники ВОВ в честь 75-летней годовщины Победы будут обеспечены бессрочным и безлимитным бесплатным проездом во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым ветераном сможет бесплатно проехать один человек.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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