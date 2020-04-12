За день за нарушение карантинных мер власти оштрафовали 1358 москвичей

В субботу в Москве количество штрафов за нарушение дистанции в 1,5 метра между людьми составило 1358, заявили в оперативном штабе столицы.

Также в эту статистику вошли и люди, которые собирались в группы, а также находившиеся на улице без необходимой причины, то есть не шли на работу, в магазин, в аптеку, не гуляли с собакой и прочее. В оперштабе также напомнили, что соблюдать социальную дистанцию необходимо не только на улице, но и в помещениях (за исключением собственной квартиры).

При этом нарушили обязательный карантин 30 человек, зараженных коронавирусом. Они также были оштрафованы, уверяют в ведомстве.

Ранее Sobesednik.ru писал, что из-за отсутствия необходимой разметки в Москве штрафы выписаны 18 розничным магазинам.