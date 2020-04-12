Волонтеры в Москве передадут охранникам парка корма для бездомных кошек

Фонд защиты городских животных в Москве обратился в объединенную дирекцию «Мосгорпарк». Зоозащитники просят у администрации организовать волонтерам доступ в городские парки для кормления бездомных животных. Об этом пишет АГН «Москва».

В итоге в «Мосгорпарке» было принято решение: волонтеры передадут питание охранникам парков, а те будут на ежедневной основе подкармливать бездомных кошек на своих территориях. Речь идет о парках «Фили», «Измайловский» и «Кузьминки».

Отмечается, что у парков есть свои зоосекции. Работники обеспечивают подкорм для животных, обитающих на территории. В некоторых парках содержатся утки, фазаны, лебеди, гуси, кролики и даже павлины.