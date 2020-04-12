В Москве обещали следить за разметкой в магазинах. 18 из них уже оштрафованы

Из-за отсутствия необходимой разметки, позволяющей гражданам соблюдать дистанцию, в Москве оштрафовали 18 розничных магазинов, заявил глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«В результате мониторинга в некоторых магазинах было обнаружено отсутствие специальной разметки, эти нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки», — приводит его слова ТАСС.

При этом чиновник подчеркнул, что такая разметка должна быть в абсолютно каждом магазине Москвы и в любом из торговых их помещений. Значительную роль в этом играет степень осознанности бизнесом необходимости этих мер, считает Немерюк.

На выявленных нарушителей санитарно-эпидемиологического режима были составлены административные протоколы, однако такие проверки обещают продолжить, а при повторном выявлении несоблюдения этих норм в департаменте намерены применять более жесткие санкции.