В Москве мундепы выступили против штрафов по данным с камер и геолокации

Московские муниципальные депутаты подали в Мосгорсуд жалобу на власти города, они считают, что возможность штрафовать жителей на основании данных видеонаблюдения и геолокации противоречит правам граждан, а соответствующие поправки руководства столицы — федеральным законам.

Мундеп Раменок Николай Бобринский рассказал «Новой газете», что соответствующее исковое заявление было отдано в суд 10 апреля. В нем критикуются поправки, внесенные 1 апреля в московское законодательство.

Также депутаты считают, что административный кодекс РФ исключает возможность возбуждения дел на основании данных системы распознавания лиц, либо геолокации. Кроме того, они обращают внимание, что недопустима также обработка биометрических данных россиян.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Москве только за субботу выписаны 1358 штрафов за нарушение карантинных мер. В МВД при этом сообщали о новом виде мошенничества, когда злоумышленники через SMS пытаются выманить у граждан средства якобы на оплату штрафа за нарушение самоизоляции.