В Крыму создадут 3 600 временных рабочих мест

Власти Крымского региона обратились к предпринимателям, которые знают, что не смогут работать как минимум до 1 июня. Им предлагают зарегистрироваться на федеральном портале «Работа в России», чтобы оформить заявку на своих сотрудников, которых можно было бы перевести на временную работу не по основному профилю.

«Например, горничная, которая не может сегодня убирать в отеле или в санатории, может переквалифицироваться в работника по приведению в порядок территории», — цитирует «Парламентская газета» министра труда и социальной защиты Республики Крым Елену Романовскую.

При этом перевод на иную временную занятость можно произвести только по согласию сотрудника. За этот труд предложат зарплату объемом 12 130 рублей. Также отмечается, что эта сумма не будет облагаться НДФЛ.

Отмечается, что перевод недопустим для сотрудников старше 65 лет, поскольку этой категории граждан предписан строгий карантин по причине распространения коронавирусной инфекции.

На первое время предусмотрено 3 600 рабочих мест, но сейчас в регионе в простое находятся 120 тысяч человек.