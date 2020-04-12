Легойда считает, что штрафы за поход в храм "вызывают вопросы"

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда удивлен данным о штрафах, выписанных москвичам за посещение храмов во время Вербного воскресенья.

«Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы», — пояснил он в своем Telegram-канале. На это обращает внимание «Интерфакс».

Священнослужитель обращает внимание, что власти столицы не вводили запрета на посещение церквей, а предписание главного санитарного врача Москвы вводит такое ограничение лишь с понедельника, с 13 апреля: «Сегодня воскресенье. Поэтому, если пришедшие в храм сегодня не входят в группу риска и не должны оставаться на карантине по известным причинам, не очень понятно, почему они оштрафованы», — считает Легойда.

Ранее он объяснял, что службы в Пасху будут проводиться лишь в тех храмах, где существует возможность соблюдения прихожанами правила социального дистанцирования.

Отметим также, что сегодня указом президента РФ Владимира Путина Легойда был введен в состав Общественной палаты вместе с ректором РГСУ Натальей Починок и 38 другими членами.