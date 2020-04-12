ЕАЭС запретил вывозить лук, самоизоляция в Москве – 4,2. Главное к утру 12 апреля

За 11 апреля в Москве скончались еще 14 пациентов с диагностированным коронавирусом. Среди смертельных жертв инфекции на этот раз пациенты в возрасте 52-82 лет, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что самому молодому москвичу, погибшему от осложнений COVID-19, было 33 года. Выписаны из столичных больниц 499 человек. Общее число зараженных по Москве — 8 852 человека.

Также утром стало известно, что в больнице №40 в Коммунарке число госпитализированных с коронавирусом достигло 503 человек. Из них 52 человека находятся в отделении интенсивной терапии, из которых 24 — на искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что «индекс самоизоляции» в Москве на утро воскресенья составляет 4,2 балла (из максимальных 5 баллов). То есть по городу почти никто не передвигается.

В Евраизийском экономическом союзе на фоне пандемии ввели стратегический запрет на экспорт некоторых продуктов. Так, из стран ЕАЭС временно запрещен вывоз риса, гречихи, проса, муки грубого помола, любых гречневых продуктов, соевых бобов, лука, чеснока, репы и семян подсолнечника.

Эти меры призваны обеспечить граждан, проживающих в странах союза, достаточным количеством еды на время самоизоляции.

В Америке, которая стала эпицентром эпидемии COVID-19, президент Дональд Трамп вскоре намерен озвучить, когда в стране снимут введенные санитарные ограничения, передает Fox News. Сейчас в стране более полумиллиона случаев заражения.

ТАСС со ссылкой на Службу внутренних доходов США пишет, что в субботу власти начали перечислять гражданам единовременные выплаты, призванные помочь в преодолении последствий пандемии. Всего на это законом было выделено 2 триллиона долларов.