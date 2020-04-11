В РПЦ дали инструкции по освящению вербы в домашних условиях

В условиях распространения коронавирусной инфекции все верующие могут освятить вербы, не посещая церковь.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений.

Сообщается, что для освящения вербы достаточно прочесть тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить ветви святой водой.

В субботу, 11 апреля, православная церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря, совершенное Христом за неделю до Пасхи. Верба символизирует вайи (греч. «ветки»), с которыми люди встречали Иисуса в Иерусалиме.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в ряде церквей на Пасху будут освящать куличи, однако обряд можно совершить и в домашних условиях.