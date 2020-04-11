В Москве ввели постоянное патрулирование, на въездах в город проверяют машины

На всех въездах в Москву начали дежурить наряды Госавтоинспекции, граждан просят сообщать причину прибытия в столицу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, также сотрудниками полиции проводится круглосуточное патрулирование всех районов города.

«Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятельствам и неукоснительно соблюдает введенные ограничительные меры, а также рекомендации медиков», – указывается в сообщении ведомства.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении с понедельника, 13 апреля, пропускного режима в городе.