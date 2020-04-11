Правнук поэта Некрасова скончался после участия в передаче Владимира Соловьева

В Великобритании после инсульта в возрасте 63 лет умер российский политолог Александр Некрасов.

Об этом сообщил Александр Некрасов–младший, передает ТАСС.

По его словам, во вторник, 7 апреля политолог принимал участие в эфире передачи Владимира Соловьева на телеканале «Россия». После этого мужчине стало плохо, его увезли в больницу, врачи диагностировали у него инсульт. «Дальше произошло резкое ухудшение, случилось кровотечение в мозг, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но состояние продолжало ухудшаться, и вечером 9 апреля он умер», – рассказал сын политолога.

Александр Некрасов родился в Москве 14 марта 1957 года. Он приходился правнуком писателю Льву Толстому и поэту Николаю Некрасову. В 1960-х Некрасов переехал со своей матерью и отчимом в Великобританию, а в 1979-м вернулся на родину. В Москве он поступил в МГИМО, где изучал политику, международное право и экономику. Затем Некрасов работал в ТАСС, в частности, был корреспондентом лондонского представительства агентства.

Политолога часто приглашали в качестве эксперта на британское телевидение и радио. Отмечается, что в передаче Владимира Соловьева он участвовал регулярно. Последний эфир, в котором Александр Некрасов выступал по видеосвязи из Лондона, был посвящен теме коронавируса.