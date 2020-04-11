Песков допустил перенос парада Победы и заявил, что он состоится в любом случае

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад в честь 75-й годовщины Победы состоится обязательно.

Об этом пишет «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что пока никаких решений о переносе торжественных мероприятий, парада Победы или шествия «Бессмертного полка» не выносилось, и добавил, что такие решения будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.

«Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно – я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, – но оно будет обязательно», – заверил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что участие ветеранов в праздновании годовщины Великой отечественной войны может негативно сказаться на их здоровье, что не означает отмены праздничных мероприятий. Между тем стало известно, что Минобороны рассматривает разные варианты проведения парада Победы в Москве, в частности, его могут приурочить к окончанию Второй мировой войны.