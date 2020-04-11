Курганский коммунист оштрафован за пост о "раздувании психоза" из-за COVID-19

Суд в Кургане оштрафовал на 15 тысяч секретаря местного обкома КПРФ Сергея Еремина за фейк о коронавирусе в соцсети.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на сообщение самого Еремина.

Внимание правоохранителей вызвал пост, в котором коммунист указал на отсутствие «признаков пандемии». По мнению Еремина, «авторитетные ученые-вирусологи» сообщили об «искусственном раздувании психоза». Отмечается, что пост просмотрели свыше 3,5 тысячи пользователей.

Суд признал мужчину виновным по части 9 статьи 13.15 КоАП («Распространение ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»). Сам Еремин не согласился с обвинением и заявил, что просто прокомментировал призыв губернатора Курганской области Вадима Шумкова «не волноваться и не ныть».