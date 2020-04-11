Власти Индии могут разрешить поставки в Россию лекарства для лечения COVID-19

Индия готова снять запрет на экспорт в Россию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

Об этом заявил посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма, передает ТАСС.

Ранее страна запретила поставки парацетамола, гидроксихлорохина и других медицинских препаратов за рубеж на фоне вспышки заболевания. Однако во вторник, 7 апреля, МИД республики заявил, что Индия будет поставлять лекарства, применяемые для лечения COVID-19, странам, которые особенно сильно пострадали от пандемии.

«У России есть заинтересованность, и индийское правительство гарантировало, что мы сделаем все возможное в нынешних условиях в духе дружбы между нашими странами. Российская сторона обратилась к нам с соответствующим запросом, мы ожидаем положительный ответ», – сообщил посол.

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, при лечении коронавирусной инфекции у взрослых возможно применение следующих препаратов: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир+ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа. Препараты умифеновир, ремдесивир, фавипиравир проходят стадию клинических испытаний.