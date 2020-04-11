Эксперты рассказали про ложные оповещения о штрафах за несоблюдение самоизоляции

Мошенники начали рассылать через мессенджеры и СМС фальшивые уведомления о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экспертов специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB.

По информации специалистов, такие оповещения рассылались накануне, 10 апреля. В сообщениях указывалось ФИО получателя и упоминалось несуществующее постановление ФСИН.

Авторы сообщений под угрозой возбуждения уголовного дела требовали в течение суток оплатить штраф через перевод на номер абонента, зарегистрированный в Красноярском крае. При попытке позвонить по указанному телефону звонок переводился на «справочную службу МВД».

В Group-IB отметили, что в прошлом году аналогичным образом граждан вынуждали платить «штрафы» за посещение порносайтов.

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