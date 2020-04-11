Cанкции США по COVID-19 и ДТП с двумя жертвами на МКАД: главное к утру 11 апреля

Из московского медцентра в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусом, за сутки выписаны 87 человек. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Facebook главврача больницы Дениса Проценко, всего на лечении в Коммунарке находятся 454 человека, COVID-19 подтвержден у 194 пациентов. В отделении интенсивной терапии помещены 48 человек, 23 из них – на ИВЛ.

Между тем в столице скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. Общее число погибших в Москве достигло 58, количество жертв коронавируса в России превысило 100. Отмечается, что умершим было от 39 до 84 лет, у всех имелись сопутствующие заболевания. В целом по стране зафиксировано 11 917 случаев COVID-19, 7822 из них в Москве.

Власти США введут санкции в отношении стран, отказывающихся забирать своих граждан в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий указ, подписанный Дональдом Трампом, опубликован на сайте Белого дома. По его мнению, такое поведение «создает недопустимые риски для здоровья американцев». Указ будет действовать до 31 декабря 2020 года, предусмотрена возможность его продления.

Прокуратура Иркутской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту бунта заключенных в колонии ИК-15 строго режима в Ангарске. Сейчас ситуация в ИК находится под контролем, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФСИН по региону, на ее территории работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и СК.

Два человека стали жертвами аварии на МКАД, еще двое пострадали. Как пишет «РИА Новости», авария произошла на 41-м километре дороги. Столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.