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Зоозащитники попросили Генпрокуратуру и СКР расследовать пропажу собак под Тулой

Общество
18:21, 10 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Полиция не стала заводить дело о пропаже более 60 собак из приюта при Свято-Казанском монастыре в Тульской области.

Как пишет «Интерфакс», правоохранители не выявили признаков преступления, совершенного в отношении животных. По мнению полицейских, пропавшие собаки «разбежались в неизвестном направлении», часть питомцев вернулась обратно на территорию монастыря.

«Пострадавших животных не обнаружено, боли, страданий, гибели или увечий собакам не причинялось», – указывается в постановлении МВД. 

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что животных из приюта при Свято-Казанском женском монастыре в Колюпаново начали увозить в неизвестном направлении.

По словам волонтеров, в ночь на 16 марта к обители подъехали люди на джипах и вывезли около 60 особей. В монастыре заверили, что животных отправили в приюты и передали «в хорошие руки», а сотрудникам полиции рассказали, что «случилось чудо, и собаки улетели». Позже питомцев начали находить в радиусе 30-40 км от монастыря.

В первую неделю после пропажи животных волонтерам удалось найти 21 собаку. Вскоре представитель монастыря раскрыл место, куда вывезли 18 питомцев. Одна из собак была обнаружена в деревне, которая находится примерно в 20 км от монастыря, в тяжелом состоянии.

В настоящий момент найдены 23 живые собаки и шесть мертвых. На телах погибших животных имеются пулевые ранения.

Работники приюта намерены обратиться в прокуратуру. По словам волонтера Анны Максимовой, вскоре после пропажи собак выяснилось, что животных вывезли по распоряжению священника Андрея Демина. Известно также, что за это было заплачено. Отмечается, что подтверждающее эту информацию видео опубликовано в Сети.

Президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова обратилась к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину разобраться в случившемся и наказать виновных в пропаже собак.

Рубрика: Общество

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