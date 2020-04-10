Заместитель Собянина заявила, что московская медицина уже работает "на пределе"

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, медучреждения и скорые работают «на пределе» своих возможностей.

«Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — передает её слова столичный оперштаб.

Она отмечает, что за последнюю неделю число госпитализированных москвичей увеличилось вдвое, причем у 85% всех доставленных в больницы выявлена пневмония.

По официальным данным, в России число больных только за эти сутки выросло на 1 786 человек, при этом на Москву пришлось 1 124 новых случая. Всего в России зафиксировано 11 917 больных коронавирусом.