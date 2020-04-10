В Королеве на журналиста составили первый в РФ протокол за нарушение дистанции

В Московской области составили первый в истории России протокол за нарушение социальной дистанции в один метр.

Как пишет «Новая газета», дело по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») составлено на главного редактора портала «Честный Королев» Романа Иванова.

Мужчину задержали 5 апреля под предлогом нарушения им режима самоизоляции. В тот момент журналист вместе с жителями одной из улиц города находился у земельного участка, где шли работы по прокладке ливневой канализации без необходимого разрешения.

Правоохранители заявили, что Иванов якобы стоял на расстоянии менее одного метра от другого человека, тем самым нарушая режим самоизоляции. Активиста, который не оказывал никакого сопротивления, увезли в отделение полиции, где продержали несколько часов. Затем ему сообщили, что он задержан до суда и что ему вменяют статью 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

В среду, 8 апреля, Королевский городской суд вернул материалы дела в полицию для устранения нарушений, однако сегодня на Иванова оформили протокол по тем же статьям.

По мнению адвоката правозащитной организации «Апология протеста» Леонида Соловьева, происходящее связано с профессиональной деятельностью главреда «Честного Королева».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве за нарушение режима самоизоляции девять человек оштрафованы на 15 тысяч.