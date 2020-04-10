В больнице Уфы COVID-19 подозревают у 170 человек. Это оттуда уходили через окно

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин заявил, что у 170 человек в Республиканской клинической больнице имени Куватова подозревают коронавирус. Среди них врачи и пациенты.

«У большинства — как у пациентов, так и сотрудников — анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке, и направлены они в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов», — приводит его слова РБК со ссылкой на брифинг министерства. При этом он сообщил, что пациентов, у которых наблюдались симптомы коронавируса, перевели в другие больницы.

Скриншот из YouTube

Ранее Забелин же назвал «постановкой» распространившееся в сети видео, на котором из окон этой смой больницы вылезали люди, передавала «Комсомольская правда в Уфе». Сама больница закрыта на карантин.

Открытое обращение к члену СПЧ Леониду Никитинскому о ситуации в медучреждении написал юрист медиков уфимской РКБ имени Куватова Тимур Уразметов. Его опубликовало «Эхо Москвы в Уфе». «История, которая у нас стремительно разворачивается абсолютно чудовищная по масштабам не только глупости и безответственности, но, боюсь, что и последствий», — считает он. По его словам, министр Забелин сумел «развалить систему здравоохранения республики».

Инцидент с вылезающими из окна людьми он объяснил тем, что это на удаленную работу уезжали вместе с техникой сотрудники отдела закупа: «Больницу покинули не только сотрудники отдела закупа. Те, кто дежурил в выходные, в том числе и практиканты покинули больницу и поехали по домам, по дороге заезжая в магазины, общаясь с соседями, родственниками».

По официальным данным оперативного штаба правительства, в Республике Башкортостан коронавирус выявлен лишь у 40 человек.