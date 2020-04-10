Продавцов 350 ложных тестов на COVID-19 отправили под подписку о невыезде

Троих жителей Подмосковья задержали при попытке продать пробирки для сбора крови под видом тестов на коронавирус.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Объявление о продаже якобы тестов на коронаврус обнаружили в интернете сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.

Сообщается, что злоумышленники пытались реализовать под видом тестов 350 вакуумных одноразовых пробирок для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество. Цена составляла 2300 рублей за штуку.

Троих подозреваемых задержали, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело о приготовлении к мошенничеству. Пробирки с веществом забрали на исследование.