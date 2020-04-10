Поправки о пожертвованиях должны изжить сборы в электричках

Директор благотворительного собрания «Все вместе» Кира Смирнова сообщила, что сообщество волонтерских инициатив совместно с ассоциацией «Юристы за гражданское общество» готовят пояснения к новому закону, касающемуся НКО.

Напомним, теперь в законодательстве прописаны нормы для сбора благотворительных средств с помощью специальных ящиков. Теперь такую форму сбора можно использовать только в течение специальных мероприятий и только теми организациями, у которых есть соответствующая документация.

Также отныне ящики для сбора благотворительных средств незаконно использовать в электричках, пишут «Такие дела». Даже если организация имеет лицензию, то она не сможет провести какое-либо мероприятие в подвижных составах. Это невозможно из-за требований законодательства о транспортной безопасности. Однако этичные НКО и ранее не проводили кампании в электричках или ином транспорте.