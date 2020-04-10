Подмосковье, как и Москва, введет пропускной режим. Зараженных там более тысячи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье также, как и в Москве, поэтапно будет вводиться пропускной режим.

Он пояснил, что получить разрешение можно будет на сайтах государственных и муниципальных услуг: «Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода — ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает», — пояснил он в своем обращении в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) 10 Апр 2020 в 10:38 PDT

Кроме этого, он отметил, что будет усилено патрулирование улиц силами сотрудников МВД и Росгвардии, которые будут требовать объяснения причины выхода из дома. В связи с этим Воробьев призвал жителей региона соблюдать режим самоизоляции.

Также, по его словам, число зараженных коронавирусом в регионе превысило тысячу человек.

Ранее о введении с 13 апреля пропускного режима сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он будет состоять из трех стадий: сперва разрешение понадобится для поездок на работу, затем для других поездок на транспорте, а после этого и для передвижений по району. Также в столице ограничат работу множества предприятий и такси, а также запретят каршеринг.