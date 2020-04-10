Опровержение: В Новокузнецке не называли ребенка Ковидом

Ряд региональных и федеральных СМИ опубликовали материал о том, что в Новокузнецке новорожденного мальчика назвали Ковидом.

Sobesednik.ru также заинтересовался информационным поводом, и в нашей новостной ленте появилась заметка на эту тему со ссылкой на агентство URA.ru, которое ссылается на сайт «КузПресс». Решение опубликовать новость было подкреплено тем, что материал появился на многих федеральных ресурсах.

На деле же оказалось, что редакция регионального СМИ выдумала историю как первоапрельскую шутку. При этом в оригинале была даже приведена прямая речь отца ребенка.

В «КузПрессе» онлайн-журналу «Сибдепо» сообщили, что на редакцию обрушился шквал звонков от федеральных СМИ с просьбой дать адрес или телефон родителей Ковида.

Sobesednik.ru является компетентным изданием и извиняется перед читателями за введение их в заблуждение.

Однако заметим, что Ковидом после данной истории уже успели назвать лемура из краснодарского сафари-парка, пишет «РИА Новости».