"Ъ": медицинские чиновники Москвы допустили неэффективность тестов на коронавирус

В департаменте здравоохранения Москвы указали, что, по их данным, «наблюдается значительное число случаев ложноотрицательных результатов тестирования» на коронавирус. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо руководителя ведомства Алексея Хрипуна. Издание также отмечает, что подлинность документа подтвердили несколько собственных источников.

«Наличие отрицательного результата мазков по COVID-19, таким образом, у пациентов с признаками респираторного заболевания не позволяет полностью исключить новую коронавирусную инфекцию и скоротечного развития осложнений», — говорится в письме. Также отмечается, что осложнения в связи с болезнью могут появиться в течение нескольких часов. Они уверены, что единственным способом определить, есть ли у человека COVID-19, является компьютерная томография (КТ) и дополняющая её история болезни больного.

При появлении осложнений, которые обычно сопровождают коронавирус, главврачам больниц также рекомендовано направлять пациентов на КТ, а при «резком ухудшении состояния пациента (повышении температуры до 38,5 градуса, затруднении дыхания, снижении сатурации крови кислородом ниже 93%) — вызывать бригаду скорой помощи».

Кроме ложноотрицательных тестов ранее также сообщалось о тестах, результаты которых назывались зараженным в течение длительного времени. Например, депутат Мосгордумы Евгений Ступин рассказывал, что о выявлении COVID-19 ему сообщили лишь через неделю после сдачи теста. При взятии образцов для его проведения Ступину поясняли, что он может считать себя здоровым, если ему не сообщат об обратном в течение 72 часов.