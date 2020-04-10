Дезинфекция изнутри и снаружи: Матвиенко отказалась верить в алкоголизм россиян

По данным исследовательской компании Nielsen, в крупнейших торговых сетях в последнюю неделю марта наблюдался резкий всплеск продаж алкоголя. Продажа водки увеличилась на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, пива – на 25%, виски – на 47%.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила эти рекорды тем, что россияне так компенсируют дефицит антисептиков. «Мы запрашивали ассоциации производителей алкоголя, в частности, водочников, – сообщила она. – Дают статистику, что выросли продажи водки, но не потому, что народ на нерабочей неделе стал больше пить, а для того, чтобы дезинфицироваться. Из-за нехватки дезинфицирующих средств народ водкой дезинфицируется. Снаружи, я имею в виду, не внутрь».

Дорогая Валентина Ивановна, вы как себе представляете мытье рук бурбоном? Или скотчем? Не, ну для вас с вашей зарплатой, это, возможно, и норма. А вот для людей, отправленных отдыхать непонятно за чей счет, совсем нет. И даже не бурбоном, а водкой. Отдельные россияне уже две недели снаружи дезинфицируются, чем придется, потому что антисептика в аптеках как не было, так и нет. И чтобы не пасть в неравной борьбе с заморской заразой, укрепляют организм регулярным приемом внутрь по 50 граммов.

Автору лично знаком один из таких борцов. Он поведал, что на днях у него закончился невесть как добытый антисептик, и он, соорудив намордник из шейного платка (масок потому что тоже нет), нашел новый. Но не в аптеке по доступной цене, а в дорогом продуктовом магазине. Где цены на средство гигиены настолько его впечатлили, что он пошел в другой магазин и купил таки водки. «И немедленно выпил». А руки потом помыл с мылом.

Драгоценнейшая г-жа Матвиенко, давайте вы лучше будете думать о нас плохо. Как есть, но без вот этих вот ваших фантазий. Можно же ведь, наверное, как-то наладить поставки средств защиты в аптеки? По хорошему, конечно, их следовало бы раздавать в принудительном порядке бесплатно, но хотя бы так. Может быть, займетесь? На вас ведь нерабочий месяц все равно не распространяется.