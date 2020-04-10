Каждый седьмой приговор по "экономическим" статьям в 2019 году касался алкоголя

Число граждан, осужденных за незаконный оборот алкогольной продукции в России, увеличилось за прошлый год в два раза.

Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.

Согласно этим данным, каждый седьмой осужденный за экономические преступления в 2019 году производил или продавал нелегальный алкоголь, а каждый шестой зарегистрировал на себя фирму-однодневку.

Несмотря на то, что по многим «экономическим» статьям количество вынесенных в 2019 году приговоров сократилось, число приговоров за нелегальное производство и продажу алкоголя выросло почти вдвое – с 562 в 2018-м до 1075 в 2019-м.

Отмечается, что типичный преступник, занимающийся незаконной продажей спиртосодержащей продукции, – неработающий пенсионер или трудоспособный гражданин, который не имеет постоянного источника дохода или работает в магазине либо по найму, либо являясь его собственником.

Всего в прошлом году вынесено почти 7,8 тысячи приговоров по делам, возбужденным по статьям из «экономической» главы 22 Уголовного кодекса, что стало рекордом по меньшей мере с 2011 года. Издание уточняет, что более ранняя статистика по этой проблеме недоступна.

По мнению экспертов, рост количества приговоров по таким преступлениям, скорее всего, объясняется политикой государства по переводу бизнеса на работу «вбелую».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил запрет на продажу алкоголя, введенный им на прошлой неделе в связи с мерами по борьбе с COVID-19, после рекомендаций Минпромторга.