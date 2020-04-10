Губернатор Приморья в связи с распространением коронавируса запретил охоту

В Приморском крае до 30 апреля запретили спортивную и любительскую охоту в рамках мер по противодействию COVID-19.

«Установить запрет на проведение охоты в целях осуществления любительской и спортивной охоты в отношении всех видов охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Приморского края до 30 апреля 2020 года», – указано в подписанном главой региона Олегом Кожемяко постановлении, опубликованном на сайте краевого правительства.

В региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира пояснили, что мера принята в целях борьбы с COVID-19, пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что ранее Россельхознадзор предложил регионам в связи с угрозой, которую несет распространение «уханьского» коронавируса, рассмотреть вопрос о временной приостановке охоты на животных, в том числе контактирующих с летучими мышами и пресмыкающимися.

Напомним, в феврале депутаты Госдумы приняли законопроект, легализующий охоту в полувольных условиях.