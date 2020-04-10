Беларусь отказалась выдавать России арестованного иеговиста

Беларусь не стала выдавать России Николая Махаличева, преследуемого в РФ за принадлежность к Свидетелям Иеговы. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитную организацию Human Constanta.

Против Махаличева в России возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистской группы после ее ликвидации.

Мужчина находился в Беларуси под арестом с 21 февраля. Он был задержан при проверке документов, поскольку полиция России объявила его в розыск.

Против выдачи россиянина органам РФ выступали белорусские и международные правозащитные организации. Сейчас Махаличев намерен получить в Беларуси статус беженца.

[Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.]