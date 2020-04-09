"ЖКХ-контроль": в мае россияне могут остаться без воды

Исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала Sobesednik.ru о коллапсе в сфере ЖКХ из-за бездействия правительства. По словам специалиста, через пару месяцев управляющим компаниям, обслуживающим дома россиян, грозит банкротство.

Светлана Разворотнева / фото: Фонд ЖКХ

– Правительство должно принять какие-то решения, связанные с компенсацией выпадающих доходов для предприятий жилищного и коммунального комплекса, – считает Светлана Викторовна. – Из-за экономической ситуации сфере грозит рост неплатежей: у людей объективно становится все меньше денег. Управляющие компании сейчас будут не только меньше зарабатывать, но на многие из них ляжет дополнительная нагрузка. Та же дезинфекция обходится очень дорого – закупаются костюмы, дополнительные материалы. Работники массово увольняются, так как справедливо требуют надбавки за такую работу. Управляющие компании находятся на грани отчаяния, еще месяц-другой, и они станут банкротами. У них нет больших оборотных средств. Не понятно, за счет чего выполнять дополнительные работы. Между тем, ни в первом, ни во втором пакете поддержки, которое приняло правительство, ЖКХ нет вообще. ЖКХ не признано отраслью, пострадавшей от кризиса, и это в ближайшем времени создаст проблемы.

Может, в сфере ЖКХ коллапс наступит не так скоро, как, к примеру, в сфере транспорта. Но если правительство не начнет адекватно компенсировать потери бизнеса, не раскупорит эту кубышку, это может привести к очень тяжелым последствиям: массовому банкротству коммунального комплекса и прекращению предоставления услуг гражданам.

– Россия рискует остаться без света и погрузиться во мрак?

– Энергетики как раз самые ресурсные, поэтому без света остаться не так страшно. А вот вода, которая у нас всегда была в предбанкротном состоянии, может сейчас оказаться банкротом.