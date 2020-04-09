В Мурманской области возбуждено первое дело о массовом заражении коронавирусом

Житель Апатитов, который в марте вернулся в Россию с Кубы и не ушел на самоизоляцию, стал фигурантом уголовного дела.

Как пишет «Интерфакс», 36-летний мужчина не стал соблюдать двухнедельный карантин по прибытии домой. Несмотря на плохое самочувствие, он не обратился к врачам и продолжил ходить на работу, что привело к массовому заражению.

Госпитализировали нарушителя 21 марта. Против него возбуждено дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»).

Отмечается, что это первое в Мурманской области уголовное дело, связанное с заражением COVID-19.

Мужчине грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

По данным областного оперштаба, сейчас в регионе зарегистрированы 44 случая заболевания коронавирусом, пятеро заболевших вылечились.