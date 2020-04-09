Школьников до ЕГЭ призывать не будут, заявили в Генштабе. Их и не могли призвать

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что школьников, выпускающихся в этом году, в ходе весеннего призыва отправлять в армию не будут.

«Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, призываться на военную службу весной этого года не будут», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, что все они в любом случае не подлежат призыву, так как школьники, заканчивающие школу имеют право на отсрочку до 1 октября.

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Герасимов также подчеркнул, что выпускники вузов и колледжей будут призваны лишь после защиты диплома. Однако до окончания обучения их также призывать не могут.

При этом из слов начальника Генштаба следует, что остальные 635 тысяч потенциальных призывников должны будут посещать военкоматы и проходить медицинское освидетельствование в медкомиссиях, а при необходимости и в местных медучреждениях. Он также отметил, что призывникам будут выдавать медицинские маски для предотвращения заражения коронавирусом.

Вновь призванных на службу будут помещать на карантин на две недели, при этом, как отмечается, они не будут пересекаться с теми срочниками, которые покидают военные части.