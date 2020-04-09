Главный следователь МВД отправлен в отставку после ареста его заместителей

Владимир Путин отправил в отставку начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Романов также занимал должность заместителя министра внутренних дел.

Ранее двух заместителей Романова, генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями, отмечает «РИА Новости».

По версии следствия, они помогли перевести под домашний арест девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве. За это они рассчитывали получить вознаграждение.