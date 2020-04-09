На Урале завели дело в отношении многодетной семьи, сбежавшей в лес от COVID-19

На пару, прятавшуюся с детьми в лесу из-за коронавируса, составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

Семью с тремя детьми обнаружили недалеко от поселка Красногвардейский в 150 км от Екатеринбурга, сообщается на сайте ГУ МВД России по Свердловской области. Об их исчезновении 6 апреля сообщила сестра 33-летнего главы семейства.

По словам родителей, они решили обосноваться в лесу с целью спастись от эпидемии. Сообщается, что люди спали под открытым небом, при том что температура ночью на Урале в это время года может опускаться до нулевой отметки.

Семью доставили в опорный пункт в Красногвардейском. Врачи осмотрели детей, оценив их состояние как удовлетворительное. У одного ребенка обнаружили клеща.

Детей поместили в центр социальной помощи семьи и детям Артемовского района. В отношении взрослых составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.