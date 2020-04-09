Московские кладбища на период самоизоляции оставили открытыми только для похорон

Жители столицы не смогут посетить могилы родных и близких на Пасху, в Вербное воскресенье, Красную горку и Радоницу.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших», – написал Собянин, добавив, что просто так посещать могилы усопших будет нельзя. Он заверил, что о порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ «Ритуал».

«Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение», – подчеркнул столичный градоначальник.

По словам мэра, обычно в это время кладбища посещают около миллиона человек; московские власти выделяют сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь людям добраться до могил.

«К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно. Число заболевших коронавирусом перевалило за шесть тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек», – написал Сергей Собянин. По его словам, риск заражения COVID-19 слишком велик, и нельзя подвергать опасности пожилых москвичей, которые составляют большую часть посетителей кладбищ.