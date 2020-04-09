Караоке: самое популярное развлечение по всему миру

Исполнить песню в микрофон под «минус», даже если вы не умеете петь – это отличная возможность повеселиться, потренировать вокал, зарядиться позитивными эмоциями и забыть о стрессах рабочей недели. Все это караоке, которое, несмотря на пятидесятилетнюю историю, не теряет актуальности.

С чего все началось?

Как и во многих других отраслях, связанных с развлечениями, в караоке первопроходцами стали японцы. Причем, случайно. В 70-х в одном из баров, где должна была быть живая музыка, исполнитель или группа не вышли на сцену по болезни. Чтобы не расстраивать публику, владелец заведения предложил завсегдатаям петь песни на свой выбор по очереди.

Возможность спеть под музыкально сопровождение так понравилась общественности, что вскоре караоке стало крайней популярным и отправилось покорять другие страны. К слову, первоначально караоке в Японии считалось довольно дорогим удовольствием, и за одну песню нужно было платить, как за ужин в хорошем ресторане.

Удивительно, но первые бары с караоке делали в виде отдельных кабинок или даже из старых железнодорожных поездов – так посетители из разных компаний не слышали друг друга и могли петь во все горло.

Финляндия – самая «караочная» страна

Финны – довольно сдержанный народ, который любит лыжи и сауну. Но в некоторых сферах они проявляют небывалый энтузиазм. Например, в караоке. Рекорд по самому долгому исполнению принадлежит именно им – тогда финский коллектив в одном из караоке-баров страны пел в микрофон 18 дней.

Согласно правилам конкурса, во время которого был зафиксирован рекорд, исполнять нужно было все время разные композиции. Возможно, коллектив-рекордсмен пел бы и дальше, но он случайно исполнил одну и ту же песню два раза.

Конкуренцию финнам, пожалуй, делают только южные корейцы. Кореянка по фамилии Сун-Ок является обладательницей рекорда по самому долгому пению в одиночку. Она пела почти трое суток, потом ее остановили заботливые родственники, переживая, что девушка навредит здоровью и психике. Счет песен почти перевалил за отметку 1300 штук, и девушка, по всей видимости, была готова продолжать.

Караоке для домашнего использования

Интересно и то, что первый изобретатель полноценной караоке-машины забыл подать на патент. Спустя несколько лет это вместо изобретателя сделал некий Роберто-дель-Росарио, который прозвал машину «Система для пения в одиночку». Предприимчивый делец позже заработал на выданном ему патенте миллионы долларов.